Veja a lista dos vencedores do Nota Legal; morador de Águas Claras levou R$ 500 mil

A Secretaria de Economia (Seec) divulgou, na edição desta quarta-feira (6) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a lista com os ganhadores do primeiro sorteio de prêmios do Programa Nota Legal 2022. Foram publicados os 100 ganhadores dos prêmios de maiores valores. Confira aqui. Os outros 12.500 estão disponíveis no portal do Nota Legal.

Na lista, para preservar o sigilo fiscal, constam apenas os três primeiros dígitos do CPF, o valor e o local da compra, além de outras informações, como o número do bilhete, o bairro onde mora e a data da aquisição.

Caso ainda restem dúvidas, o contribuinte pode acessar a área restrita do site do Nota Legal e conferir se foi contemplado. A Secretaria de Economia também enviou mensagem para os vencedores pelo e-mail cadastrado no portal do programa, com a informação do prêmio e a orientação para acessar o site e fazer a indicação dos dados bancários. Para receber os prêmios, os sorteados devem indicar no site os dados bancários até 24 de dezembro.

Ao todo, R$ 3 milhões foram sorteados no dia 28 de junho, com prêmios de R$ 100 a R$ 500 mil. O vencedor do maior prêmio é morador de Águas Claras e realizou uma compra de R$ 116,78 no supermercado Big Box da região administrativa.

Além do prêmio de R$ 500 mil, os outros grandes prêmios de R$ 200 mil foram para Planaltina e Asa Norte. Dois outros moradores da Asa Norte e um de Taguatinga ganharam o prêmio de R$ 100 mil. Os quatro prêmios de R$ 50 mil foram para Ceilândia, Park Way, Águas Claras e Asa Sul.

