Saiba como inscrever seu pet na castração gratuita de cães e gatos no Distrito Federal

Tutores de cães e gatos do Distrito Federal poderão se inscrever na terceira campanha de castração de 2022, a partir da próxima sexta-feira (13/5). Ao todo, serão disponibilizadas 3.212 vagas, sendo 1.606 para cadastros online no site oficial do órgão e 1.606 para inscrições presenciais na Administração Regional do Gama.

Nos dias 13 e 14 de maio, a partir das 8h, será realizado o cadastro de forma presencial. As inscrições serão divididas da seguinte forma: cachorros e cadelas no primeiro dia; e gatos e gatas no segundo. Serão atendidas 1.188 vagas, na clínica Coração Peludinho, no Gama; e 418 vagas, na Clínica Dr. Juzo, em Samambaia. De acordo com a Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Instituto Brasília Ambiental, a distribuição das senhas será por ordem de chegada; e o cadastro não garante a vaga.

Nos dias 16 e 17 de maio, a campanha será de forma online, com link disponibilizado no site do Instituto. Na segunda-feira (16/5), às 10h, para gatos; e às 14 horas, para cachorros. Na terça-feira (17/5), às 10h, para gatas; e às 14h, para cadelas. Serão atendidos 286 animais na Clínica PetAdote, no Paranoá, e 1.320 na clínica Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia.

O resultado final com a lista dos contemplados, bem como as datas das cirurgias, serão publicadas até o dia 23 de maio no site do Brasília Ambiental. O tutor ou tutora será responsável por confirmar a efetivação da inscrição. As cirurgias ocorrerão entre os dias 24 de maio e 30 de junho, de terça-feira a sexta-feira.

Para outros esclarecimentos, o tutor interessado pode entrar em contato pelo e-mail fauna@ibram.df.gov.br ou pelo WhatsApp (61) 98553-2756.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.