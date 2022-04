Motorista de carro é encaminhado para hospital após se envolver em batida com outro veículo, em Águas Claras; veja fotos do acidente

Cerca de nove militares e duas viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam, na noite desta quarta-feira (13/4), uma ocorrência envolvendo dois veículos que colidiram entre o Boulevard Sul e a Rua das Paineiras, em Águas Claras. De acordo com os militares, um dos veículos, após a colisão, bateu na mureta e o trânsito precisou ser totalmente interditado em direção a Avenida das Castanheiras por alguns minutos. O acidente aconteceu por volta das 19h e no momento da colisão, a pista estava molhada.

O condutor do veículo Siena, que bateu na mureta, precisou ser transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) se queixando de dores na cabeça e membro superior direito, mas consciente e estável. Após o impacto com um Compass Jeep, os militares do Corpo de Bombeiros precisaram fazer uso de equipamentos hidráulicos porque a porta do Siena ficou travada para a retirada do condutor ferido. O motorista do Compass não precisou ser direcionado ao hospital pelos militares.

Enquanto o trânsito estava interditado, o tráfego estava sendo desviado para a marginal da Avenida das Araucárias. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com uma viatura, ficou no aguardo da perícia e já liberou o trânsito na região.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.