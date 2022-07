Terracap avança com obras de construção do Parque Sul, em Águas Claras; veja detalhes

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal de terça-feira (28/6), a assinatura de contrato para o início da segunda etapa das obras de construção do Parque Sul, em Águas Claras. O aviso de licitação havia sido aberto no mês passado, e o certame seguiu a normativa de menor preço.

O contrato, assinado em 22 de junho, contempla o início da segunda etapa do parque, que prevê a construção de paisagismo, equipamentos (bancos, pergolados, brinquedos, etc), pista de patinação, quadras de vôlei de areia e quadras de tênis. O parque fica localizado entre as ruas Arariba, Babaçu, 25 Sul e Av. Jacarandá. Nesta etapa, existe a expectativa de que sejam plantadas 23 novas espécies no parque.

A empresa responsável pela nova etapa no parque é a CML Braga Construção de Edifícios, e o valor do certame, de menor preço, foi fechado em R$ 2,8 milhões. O contrato tem duração de 480 dias.

Outras etapas

Sem previsão para término, outras etapas de construção do Parque Sul devem ser contempladas ao decorrer do tempo, como a construção do módulo de apoio e centro comunitário; e instalações elétricas (incluindo iluminação) e hidráulicas. A fase anterior da obra contemplou a instalação de pisos táteis de alerta. Outro parque, vizinho do Parque Sul, a Terracap declarou que já iniciou os estudos para a construção do Parque Central.

