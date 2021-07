Operação do DF Livre das Carcaças deve chegar em julho em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: SPP-DF/Divulgação

01/07/2021 21:33, atualizado às 21:35 de 01/07/2021

Pelo menos em Águas Claras, não é muito difícil se deparar com veículos abandonados nas ruas. Além da poluição visual, os carros abandonados ocupam vagas que poderiam ser utilizadas por outros motoristas – um dos problemas crônicos em Águas Claras é a falta de estacionamentos.

Além de prejudicar os motoristas e a poluição visual da cidade, os veículos abandonados acarretam em mais outros problemas: saúde publica, vandalismos e congestionamentos no trânsito. Com isso, uma das soluções do Governo do Distrito (GDF) para sanar esses problemas nas regiões administrativas foi a criação do “DF Livre das Carçadas”.

No entanto, lançado em fevereiro de 2020, a operação nunca chegou em Águas Claras, apesar de inúmeros pedidos de moradores e do DFÁguasClaras. Com o principal foco na conscientização sobre os riscos de materiais ficarem expostos em locais inadequados, como focos do mosquito Aedes aegypti – transmissor de dengue, zika e chikungunya -, a operação conta com a coordenação da Secretaria Pública do Distrito Federal (SSP-DF), com apoio das secretarias de Cidades, Executiva de Políticas úblicas e DF Legal, além do Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da Secretaria de Saúde (SES), membros titulares da SDCC, Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Com 634 carcaças de veículos removidos das ruas em áreas públicas de 21 regiões administrativas, incluindo a cidade vizinha (Arniqueira). A previsão, segundo a Secretaria de Segurança Pública, é que a operação chegue em Águas Claras em julho.

“O mapeamento das regiões e a identificação dos veículos abandonados são feitos com apoio dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e das administrações regionais. A população também pode contribuir, basta enviar um e-mail para conseg@ssp.df.gov.br”, diz a secretaria.

