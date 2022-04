Cerrado Cultural Produções e Jabs Gastrobar apresentam:

Show de stand up comedy em dose dupla com os humoristas de Sampa Tiago Carvalho e Atila Shinhe.



Começando a semana com muito humor, dia 18 de abril, às 20h, no Jabs Gastrobar em Águas Claras, os humoristas Tiago Carvalho e Atila Shinhe prometem agitar o happy hour com um show de stand up comedy pra quem quiser se divertir e dar boas risadas se deliciando com pratos de dar água na boca, sobremesas deliciosas, drinks exclusivos e um chopp pra lá de gelado.

Ingressos à venda pela plataforma Sympla.

Serviço: Show de stand up comedy

Atrações: Tiago Carvalho e Atila Shinhe

Data: 18 de abril

Horário: 20h

Local: Jabs Gastrobar

Endereço: Rua 36 norte, shopping Felicittà – Águas Claras

