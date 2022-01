Trio é preso após aplicar golpe do Pix em moradora de Águas Claras; todos eram de Goiânia

Um policial militar do Distrito Federal conseguiu desvendar um esquema fraudulento de golpes através do WhatsApp. Dois estelionatários de Goiânia acabaram sendo presos. A vítima, moradora de Águas Claras, depositou cerca de R$ 4,7 mil reais aos golpistas. O caso aconteceu na segunda-feira (24/1), por volta das 9h.

Segundo a PMDF, os criminosos conseguiram enganar a sogra do sargento, se passando pela filha da vítima. A mulher foi convencida pelo estelionatário a realizar uma quantia via Pix para a conta de uma outra pessoa. De acordo com a corporação, ela só percebeu que tinha caído em um golpe quando conseguiu falar com a filha.

A partir desse golpe, o 2° sargento Michel Lee, da PMDF, conseguiu pesquisar os dados do envio do Pix, e descobriu que pertencia a uma mulher que mora em Goiânia. O sargento, então, decidiu acionar o banco do destinatário e a Polícia Militar de Goiás (PMGO), que foram à casa da mulher que recebeu a quantia. No local, a mulher confessou que passou os dados pessoais aos criminosos para que eles pudessem movimentar a conta dela para a realização de mais golpes.

Com as informações de onde estavam os estelionatários, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) conseguiu prender os criminosos. Com eles, os policiais encontraram uma arma. Os três irão responder por estelionato e associação criminosa, sendo um deles por porte ilegal de arma de fogo.

