Espetáculo “Terror – A Comédia” divulga dia de apresentação em Águas Claras

“Terror – A Comédia” volta aos palcos atualizado e hilário como sempre. Será uma apresentação única, no dia 14 de maio, no Teatro CAESB Águas Claras. A peça já marcou presença em algumas das principais capitais do país e fez gargalhar milhares de pessoas nessa última década.

O espetáculo explora o universo das séries clássicas de horror e ressuscita personagens como Drácula, Frankenstein, o excêntrico cientista maluco, esqueleto, fantasma, entre outros. Mas, dessa vez, essas figuras conhecidas por amedrontar espectadores ganham a simpatia do público e arrancam gargalhadas com situações inusitadas.

Com texto e direção do próprio grupo, a peça mistura elementos do terror, com enredo cômico e envolvente. Os efeitos sonoros e de iluminação levam o público a experimentar uma imersão no universo do horror, deixando o clima perfeito para extravasar qualquer tensão com assustadoras gargalhadas.

No palco, Daniel Villas Bôas, Leônidas Fontes, Lucas Moll, Saulo Pinheiro e convidados esbanjam criatividade.

“As peças mais icônicas e favoritas para a maioria do público são as nossas comédias que se passam em famosos universos fictícios, com enredos envolventes e personagens fantásticos”, explica Leônidas Fontes. Foi esse formato que consagrou o grupo como um dos mais promissores no cenário nacional e “Terror – A Comédia” se encaixa nesse estilo.

“Esse será o nosso grande retorno a Águas Claras, após 3 anos sem apresentar nossos espetáculos mais icônicos e pedidos pelo público. Com o avanço da vacinação e respeitando todos os protocolos sanitários, a ideia é promover o nosso reencontro com o público da capital e proporcionar momentos mágicos e divertidos”, conta Daniel Villas Bôas.

“Terror – A Comédia” é uma experiência a ser vivida. Um espetáculo tarimbado, hilário, com criativos efeitos cênicos numa mescla de tensão e gargalhadas. Garanta agora seus ingressos no site ingressodigital.com e venha fazer parte da única apresentação em comemoração aos 10 anos de um dos melhores trabalhos da Cia de Comédia Setebelos.

“Terror – A Comédia” da Cia de Comédia Setebelos

Local: Teatro CAESB Águas Claras

Apresentação única: 14.05 (Sáb) – 20H

Valores:

R$ 80,00 – Inteira

R$ 40,00 – Meia-entrada (casos previstos em lei)

R$ 50,00 – Social (com doação de 1kg de alimento)

R$ 35,00 – Antecipado (limitados)

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.