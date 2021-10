Policiais militares prendem criminosos que roubaram salão de beleza em Águas Claras

A Polícia Militar prendeu os dois criminosos que roubaram dois salões de beleza neste sábado (16) e são suspeitos de vários roubos esta semana. Eles foram detidos em Taguatinga, após acompanhamento da PM no Pistão Norte.

Os bandidos armados invadiram um salão de beleza, no Sudoeste, e ameaçaram os funcionários e clientes. Eles roubaram dois celulares e joias e prenderam as vítimas no banheiro. Os criminosos fugiram no Onix roubado.



Na rodovia Estrutural, eles bateram o Onix em uma Fiat Strada. Os bandidos renderam os ocupantes da picape e fugiram no veículo. Em seguida, roubaram mais um salão de beleza, dessa vez, em Águas Claras. A dupla se dividiu e fugiu na picape e em um Honda Fit.

As equipes do Grupo Tático Motociclístico do 7º Batalhão e da Rotam seguiram em busca dos ladrões. Eles localizaram a picape abandonada no Setor H Norte, em Taguatinga e viram o Honda Fit trafegando pelo Pistão Norte.

Para escapar da polícia, os bandidos fugiram em alta velocidade e só pararam depois de bater o carro. Eles tentaram fugir a pé, mas foram detidos.

Os policiais conduziram a dupla para a 12ª Delegacia de Polícia. Os detidos são suspeitos de roubar outros salões de beleza no Distrito Federal.

Estes criminosos são suspeitos de outros roubos em salões de beleza, inclusive num que ocorreu ontem em Águas Claras.

