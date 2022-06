Eleições 2022: maior colégio eleitoral do DF é em Águas Claras, revela TRE-DF

Em relatório divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) nesta quarta-feira (8/6), a região de Águas Claras, com a sede da 15ª Zona Eleitoral, continua sendo o maior colégio eleitoral da capital federal, com 160.658 eleitores aptos a votarem nas eleições de outubro em uma só zona.

O DF, ao todo, tem 2,2 milhões de eleitores aptos, e o número maior que o eleitorado apto de 2018, mas é um aumento tímido, de apenas 5,7%. Apesar de ser o maior colégio eleitoral do DF, Ceilândia, que abriga três zonas eleitorais — além de atender eleitores de Brazlândia — tem o maior eleitorado da capital, com 368.423 votantes, somada às três zonas.

Por outro lado, a área que abrange Cruzeiro Novo e Velho, Octogonal, Sudoeste, SIG, SMU e SAAN, sob a responsabilidade da 11ª Zona Eleitoral, tem o menor número de eleitores no DF: 74.595. No levantamento divulgado pelo TRE, mostra que o DF tem mais eleitoras do que eleitores, sendo 1.192.539 mulheres e 1.013.057 homens, nas regiões administrativas. Em todas as zonas, as mulheres são maioria.

O levantamento foi possível ser divulgado após o prazo de término do cadastro eleitoral, que ocorreu no último dia 4 de maio. Por isso, é possível identificar o tamanho do eleitorado da capital federal, além do perfil.

