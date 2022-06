Parque de Águas Claras funcionará normalmente no feriado de Corpus Christi

Muitos serviços ficaram fechados no feriado de Corpus Christi do Distrito Federal. Contudo, os parques ecológicos da capital federal continuarão a funcionar normalmente nos próximos dias, de acordo com informação do Brasília Ambiental. Para quem quer aproveitar os dias de lazer na cidade, principalmente em um momento de feriado ou pós-feriado, poderão desfrutar do parque ecológico de Águas Claras, que aberto todos os dias das 5h às 22h.

Levantamento

Em agosto de 2021, o instituto que administra o parque divulgou um levantamento onde indica que o parque ecológico de Águas Claras atrai, mensalmente, 28 mil pessoas. A unidade criada em abril de 2020, e que leva o nome do córrego que flui em seu interior, é o terceiro parque mais visitado mensalmente pelos brasilienses do DF, atrás apenas do Monumento Natural Dom Bosco, no Lago Sul, e do parque ecológico Olhos D’Água, na Asa Norte, com 36 e 28.400 mil visitantes por mês, respectivamente.

Outras unidades

• Parque Recreativo do Gama;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Distrital das Copaíbas;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 8h às 18h

• Monumento Natural Dom Bosco;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 20h

• Parque Ecológico do Paranoá;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h.

• Parque Ecológico Sucupira;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias 6h às 20h

• Parque Ecológico do Lago Norte

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico da Asa Sul;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 20h

• Parque Ecológico Olhos d’água;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias. Portão principal: 5h30 – 20h. E portões laterais: 6h – 18h.

• Parque Ecológico Ezechias Heringer;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h

• Parque Ecológico de Águas Claras;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 5h às 22h

• Parque Ecológico do Riacho Fundo;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico Areal;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico Veredinha;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h

• Parque Ecológico Cortado;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico Três Meninas;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 7h às 18h

• Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 18h

• Parque Ecológico Península Sul;

Horário de funcionamento: Aberto todos os dias das 6h às 22h.

