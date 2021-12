Trenó Luz percorre Águas Claras em 11 de janeiro; veja programação completa

Após a inauguração do Brasília Iluminada em 22 de dezembro, a passagem da carreata do Papai Noel, que compõem a programação cultural do evento em 2021 visitará Águas Claras apenas em janeiro.

O Trenó Luz circulará várias regiões administrativas. O trenó, inicialmente, começou por Ceilândia e durante o trajeto, sairá do Palco Céu de Brasília, na praça do Cruzeiro, com direção às cidades e passeio estipulado em duas horas. “Vai passar pelas cidades levando o Natal para a população que não quiser vir ao centro de Brasília”, explicou o então secretário de Economia, André Clemente, que assumiu cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do DF (TCDF).

Programação Trenó Luz

25/12 (16h): Planaltina

26/12 (16h30): Brazlândia

27/12 (16h30): Recanto das Emas

28/12 (16h30): Taguatinga

29/12 (16h30): Sol Nascente

30/12 (16h): Sobradinho e Sobradinho II

31/12 (17h30): Asa Norte e Asa Sul

1º/1 (17h): São Sebastião e Jardim Botânico

2/1 (16h30): Paranoá e Itapoã

3/1 (16h): Santa Maria

4/1 (17h45): Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal

5/1 (16h30): Gama

6/1 (16h30): Riacho Fundo II

7/1 (16h30): Riacho Fundo

8/1 (16h45): Guará e Guará II

9/1 (16h30): Samambaia

10/1 (17h30): Noroeste

11/1 (16h30): Águas Claras

12/1 (horário a confirmar): Núcleo Bandeirante (passagem pela EPNB)

13/1 (horário a confirmar): Lago Norte (passagem parcial até a QI 9)

14/1 (horário a confirmar): Lago Sul (passagem por dois pequenos pontos)

15/1 (horário a confirmar): Park Way (passagem pela via principal)

No Varjão, Candangolândia, Arniqueira e Vicente Pires, o trenó passa apenas na entrada principal, mas não entra. As datas podem sofrer reagendamento devido à chuva. Caso isso ocorra, será remarcado até o final do evento, em 20 de janeiro.

