CEB entrega iluminação de LED nas principais avenidas de Águas Claras

A CEB Ipes finalizou a execução de um projeto que levou 542 luminárias de LED para as avenidas Castanheiras, Araucárias e Parque, em Águas Claras. Essas regiões, centrais e de intensa circulação, ficaram bem mais iluminadas para os pedestres e motoristas. De acordo com a distribuidora responsável pela gestão de iluminação pública do DF, o investimento pode trazer um aumento de sensação de segurança na cidade e, para isso, foram investidos R$ 470 mil, através de uma emenda parlamentar de um deputado distrital.

Juntas, as três vias de Águas Claras somam cerca de 11 km. Só a Castanheiras mede 3,8 km e corta praticamente toda a região administrativa. Para o presidente da CEB, Edison Garcia, os projetos levam em conta os espaços que precisam de uma nova iluminação. “Grandes avenidas, praças, faixas de pedestre, estacionamentos de hospitais…”, exemplifica.

“A CEB tem realizado a substituição de luminárias antigas por modernas e eficientes, que são as de LED, para garantir que o maior número de pessoas seja beneficiado com essa melhoria. É vontade do governador Ibaneis Rocha e está no nosso planejamento em no máximo três anos todo o Distrito Federal com iluminação pública de LED”, afirma Garcia. O investimento para a execução do projeto foi oriundo de emenda parlamentar do deputado distrital Agaciel Maia.

