Distraído, morador esquece panela no fogo e princípio de incêndio atinge prédio de Águas Claras

Os moradores do Via Majestic, em Águas Claras, passaram por um susto na manhã deste domingo (26/6). No horário de almoço, por volta de 11h30, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para atender um princípio de incêndio em um apartamento do 28º andar do prédio.

Um dos moradores esqueceu a panela no fogo, causando um superaquecimento no utensílio. Apesar do susto, a corporação explicou, em nota, que a situação foi controlada por “populares antes da chegada do CBMDF” e ressaltou que não houve vítimas.

Segundo os Bombeiros, também não houve danos materiais graves no apartamento. “Apenas escurecimento das paredes do apartamento”, notifica o CBMDF.

Marcos Vinicius Nascimento, gerente da padaria Bonnapan, conta que presenciou a ação dos bombeiros. “Como nosso estabelecimento fica bem em frente ao prédio do Vila Majestic, presenciamos o que aconteceu. Foi tudo resolvido muito rápido. Questão de 10 a 15 minutos. Eles evacuaram algumas pessoas, fizeram a averiguação e depois estava tudo certo”, detalha.

*Informações do Correio Braziliense

