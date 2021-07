Águas Claras recebe pela primeira vez a Operação DF Livre de Carcaças

Por Pablo Giovanni | Foto: SSP/Divulgação

21/07/2021 22:40, atualizado às 22:40 de 21/07/2021

Águas Claras recebeu pela primeira vez, nesta quarta-feira (21), a Operação DF Livre das Carcaças. Iniciada em fevereiro de 2020, a ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e faz parte das ações do GDF para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. A informação foi publicada primeiramente pelo DFÁguasClaras no início do mês.

A cidade é a 23ª região a receber a ação no Distrito Federal e segundo o coordenador dos conselhos de segurança da SSP, Marcelo Batista, a participação dos moradores ajudou. “A escolha da cidade depende do mapeamento realizado. Contamos com o apoio irrestrito dos Conselhos de Segurança (Consegs) e das administrações regionais. A população também participa, com o envio de informações para nosso e-mail”, ressalta.

Além da própria SSP, também participaram da operação as secretarias de Cidades, Executiva de Políticas Públicas e DF Legal, o Departamento de Trânsito (Detran), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da Secretaria de Saúde. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também participaram das ações.

“Esta é uma ação pioneira e já ultrapassamos a marca de 600 carcaças retiradas das ruas do DF. O comprometimento dos órgãos envolvidos tem sido primordial para continuidade da operação, que está alinhada com as medidas do GDF para o controle da dengue e demais arboviroses”, avalia o secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo.

Para Júlio Danilo, a operação segue o nome da própria pasta: segurança pública. O desejo da pasta é aumentar a efetividade da sensação de segurança nas regiões administrativas, quando a operação estiver em ação nas cidades. “Temos incluído a operação na programação dos projetos implementados pela SSP/DF, como é o caso da Cidade da Segurança e Área de Segurança Prioritária. A limpeza da cidade e organização de desordens incide diretamente na segurança dos moradores”, disse.

De acordo com o administrador de Águas Claras, André Queiroz, os constantes pedidos dos moradores solicitando a operação se concretizaram. A sensação de segurança passa maior tranquilidade para todos. “Com a retirada dos carros abandonados podemos agregar maior segurança para a população, além da eliminação de eventuais focos do mosquito Aedes aegypti“, afirma.

Ao todo, foram cinco carcaças retiradas das ruas de Águas Claras – os locais não são divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. O material recolhido é levado para o depósito do 3º Distrito Rodoviário, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em Samambaia. No distrito, os agentes de Vigilância Ambiental aplicam soluções (químicas) na água parada e fazem o controle vetorial.

