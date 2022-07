Moradora de prédio em Águas Claras instala banheiro químico para empregados e caso viraliza negativamente na web

Um banheiro químico instalado em frente a um prédio residencial está causando muita reclamação entre moradores da rua 8, de Águas Claras. Tudo foi motivado após uma moradora de um prédio ter iniciado uma obra na varanda e, para os pedreiros não utilizarem as dependências do apartamento e do residencial, mandou instalar o banheiro químico no lado de fora do prédio.

Segundo moradores do prédio, a moradora instalou o banheiro químico na última quarta-feira (22/6) após ter iniciado a obra na varanda do apartamento onde mora. Com duração prevista de dois meses, cerca de quatro trabalhadores utilizavam o banheiro colocado em frente ao prédio.

“A gente vê banheiro químico em show, nesses lugares, mas não em um local dessa maneira, ainda mais para trabalhadores. Desde o início nos colocamos a disposição (de oferecer o banheiro) aos funcionários dela, mas a moradora nem se importou”, relatou o síndico José Roberto Simões, de 48 anos.

Reclamações

De acordo com o síndico, condôminos do residencial já fizeram reclamações no livro de ocorrências do prédio contra a conduta da moradora, e que existem dúvidas de outros condôminos sobre as condições de trabalho.

“O que a gente está preocupado agora é como esse pessoal está trabalhando lá em cima. Eu cheguei a receber um e-mail do engenheiro, agradecendo a disposição do prédio. Falei a ele que nunca negamos o básico”, afirmou o profissional.

Pela manhã, um fiscal do DF Legal chegou a ir no local, e tirou fotos do banheiro químico, alegando que estava em um local público e que necessitava de ser retirado. Após a repercussão negativa do caso, a moradora decidiu tirar o banheiro químico da rua no fim da manhã desta segunda-feira (27/6).

