Neoenergia leva agência móvel para Arniqueira na prestação de serviços nesta quinta-feira (19) e sexta (20/5)

Nesta semana, dez regiões administrativas (RAs) terão um posto de atendimento da Neoenergia Brasília. No local estarão disponíveis todos os serviços técnicos e comerciais da concessionária, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros. Os clientes podem, também, buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

Postos de atendimento nas administrações regionais:

– Segunda-feira: um profissional da Neoenergia Brasília fica nas administrações regionais de Taguatinga, do Plano Piloto e de Santa Maria, sempre das 9h às 17h.

– Terça-feira: no mesmo horário, o atendimento é feito em Taguatinga, em Ceilândia e em Sobradinho I.

– Quarta-feira: o atendimento acontece dentro das administrações regionais de Taguatinga e de Sobradinho II, das 9h às 17h. Neste dia, a distribuidora oferece também um posto dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), das 9h às 17h.

– Quinta-feira: a distribuidora está na Cidade Estrutural e em Taguatinga, das 9h às 17h, e em Arniqueira, das 8h às 13h.

– Sexta-feira: o suporte fica no Jardim Botânico, em Brazlândia e em Taguatinga, das 9h às 17h, e em Arniqueira, novamente das 8h às 13h.

Agências móveis da semana:

→ Agência móvel 1: Quadra 01, Lote 19, Residencial Rocio, às margens da DF-280, em Água Quente, Recanto das Emas. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

→ Agência móvel 2: no estacionamento do Salão Comunitário da QR 2, Área Especial, Candangolândia. De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

*Com informações da Neoenergia Brasília

