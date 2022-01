Três comerciantes conseguem autorização para uso de área pública em Águas Claras

Em publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quinta-feira passada (20/1), a Secretaria de Governo do Distrito Federal (Segov) publicou a lista de áreas públicas em todo o DF que serão autorizadas para uso de quiosques, terminais rodoviários, mobiliários urbanos e feiras. Ao todo, cerca de 414 trabalhadores receberam os alvarás.

No documento oficial publicado pela Segov, três áreas públicas de Águas Claras foram autorizadas para comerciantes da cidade. Entre elas são um espaço na Avenida das Castanheiras, entre os lotes 4400 e 4530, cedido à Glaucia Marina Alves; ADE, Conjunto 17, Lote 13, próximo ao BRB, para Francisco José dos Santos; e Rua 25/26 Norte, ao lado da praça, para Priscila de Abreu Cunha.

Detalhamento

No documento oficial, assinado pelo secretário José Humberto Pires de Araújo, foram emitidas as autorizações para 331 comerciantes de feira, 31 mobiliários urbanos, nove terminais rodoviários e 42 quiosques. Para cada licença, há os cadastros do comerciante, o nome, endereço do estabelecimento. A portaria nº 10, que autoriza a ocupação de áreas públicas, é de terça-feira (18/1).

