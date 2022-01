Cerca de 200 mil moradores do DF não tomaram nenhuma dose da covid-19, diz Saúde

A Secretaria de Saúde não tem registros do início da vacinação de quase 200 mil moradores do Distrito Federal. Outros 120 mil também já poderiam ter recebido a segunda dose, mas ainda não compareceram a um local de vacinação. Os números foram apresentados nesta quinta-feira (27) durante coletiva de imprensa com gestores da secretaria.

“Hoje o DF está preparado para vacinar todos. Não nos faltam doses”, afirmou a subsecretária de atenção integral à Saúde, Paula Lawall. Ela salientou que há pontos de vacinação em todas as regiões administrativas, incluindo o posto de vacinação na Rodoviária, o drive-thru da Asa Sul e as unidades que funcionam até as 22h.

O DF atingiu a marca de 5.281.008 vacinas contra a covid-19 aplicadas. Hoje, 85,23% da população acima de cinco anos já recebeu pelo menos a primeira dose. “Já vacinamos muito. Mas não estamos satisfeitos ainda”, afirmou o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache.

Ele destacou as ações para ampliar a vacinação, com novos locais e opções de horários. “O não vacinado muitas vezes não teve oportunidade. E nós estamos criando oportunidade por meio de uma busca ativa fora dos nossos muros”, completou o gestor.

Vacinação infantil

O Ministério da Saúde deve enviar, no domingo (31), mais 23.400 doses da versão pediátrica da vacina da Pfizer-BioNTech, para ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos. A CoronaVac também é utilizada para o público de 6 a 11 anos.

“É importante vacinar a criança para que ela não seja um fator exposição da família”, explicou o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Erick Damasceno. Ele ressaltou também que não houve nenhum caso de efeito adverso grave registrado no DF.

Os gestores ressaltaram, ainda, a importância de levar o cartão de vacinação das crianças. Isso porque é preciso haver um intervalo de pelo menos 15 dias entre a aplicação da vacina da covid e a de outros imunizantes do calendário regular.

*As duas vacinas podem ser feitas para as crianças portadoras de deficiência e que tenham comorbidades.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.