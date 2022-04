Síndico agredido por personal em Águas Claras é internado novamente e passará por cirurgia

O jornalista e síndico do condomínio Residencial Luna Park, Wahby Adbel Karim Khalil, de 42 anos, voltou a ser internado no Hospital Santa Lúcia, na sexta-feira (15/4) após perceber que perdeu o movimento da perna direita e força no braço, além de fortes dores na cabeça. O síndico levou um soco, caiu no chão e bateu a cabeça após discutir com morador do prédio sobre um saco de boxe na academia. O caso aconteceu em 17 de março e Khalil recebeu alta após seis dias internado no hospital da Asa Sul. Ele passará novamente por cirurgia na cabeça neste sábado (16/4).

Em um exame obtido pelo jornal Correio Braziliense, a equipe médica da unidade onde o jornalista foi novamente internado descobriram, após uma tomografia craniana, que o síndico está uma hemorragia craniana que estaria afetando parte dos movimentos motores. O resultado do exame ainda aponta que, em decorrência dos traumas na cabeça, surgiu um “hematoma subdural agudo” em Khalil.

Relembre o caso

Toda a cena foi filmada por câmeras de segurança do local. De acordo com o advogado do jornalista que trabalha na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o personal identificado como Henrique Paulo Sampaio Campos já vinha recebendo reclamações de outros vizinhos pelo barulho que o saco de pancadas fazia. O síndico foi agredido após discutir com o morador.

Ao deixar o hospital após passar dias internado na UTI, Khalil afirmou à imprensa que não “carrega mágoas” do personal. “Não carrego nenhuma dor em relação a essa situação. Pelo contrário, eu carrego dentro de mim a esperança de alguém que errou e pode fazer o bem, pode corrigir. Acredito muito nas pessoas e eu aprendi isso a minha vida inteira. Dentro de mim, eu não sei o que é essa dor de ter mágoa de alguém”, disse.

Foto: Ed Alves/Correio Braziliense

