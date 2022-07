Águas Claras tem 201 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (7/7); salário de até R$ 2,6 mil

7 de julho. Para esta quinta-feira (7/7), quem procura emprego em Águas Claras pode encontrar uma oportunidade que pague R$ 2,6 mil. Ao todo, são 201 vagas oferecidas no dia, mas no âmbito do Distrito Federal, a relação de emprego é de 129 oportunidades.

Em Águas Claras, oito vagas são para açougueiro, e pede experiência na função, além de pedir a necessidade de ter o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.760,00, além de benefícios. Com oito vagas, também está sendo oferecido a oportunidade de ajudante de açougueiro, e não pede experiência, exigindo escolaridade fundamental. A remuneração é de R$ 1.355,00, também benefícios.

Cerca de quatro vagas são para armador de ferros, com remuneração de R$ 2 mil, pede experiência, mas não solicita escolaridade. Também com quatro vagas, agora para carpinteiro, pede experiência, e também não solicita escolaridade. O salário é os mesmos R$ 2 mil e, em ambos, são vagas que oferecem benefícios.

Outras seis vagas são oferecidas para cozinheiro em geral, pedindo exigência e ensino médio completo, com remuneração de R$ 1.212,00. Para mercado, 15 vagas estão sendo oferecidas para o dia para a função de empacotador a mão, com salário de R$ 1.212,00, e não pede experiência na função, solicitando apenas o ensino fundamental completo. Todos com benefícios.

Recordista do dia, com três vagas, as oportunidades do dia dão oportunidade para encarregado de obras de manutenção, com salário de R$ 2,6 mil, pedindo experiência, contudo não solicita escolaridade. Montador de veículos, com apenas uma vaga, com remuneração de R$ 1.480,00, além de benefícios, é uma das destaques do dia — pede experiência e ensino médio incompleto. Todos com benefícios.

Com 50 vagas, uma empresa contrata operadores de caixa, não pede experiência, mas solicita que o interessado tenha o ensino médio completo. Além dos benefícios, a remuneração é de R$ 1.355,00; para padeiro, são sete vagas, com R$ 1.760,00 de remuneração, além de benefícios — pede experiência e ensino fundamental completo; e 10 vagas para pedreiro de fachada, com remuneração de R$ 1.986,60 + benefícios, pedindo experiência, contudo não solicita escolaridade.

Recordista de vagas do dia, 60 oportunidades são oferecidas para repositor de mercadores em Águas Claras. A remuneração inicial é de R$ 1.355,00, além de benefícios, e não pede experiência, contudo solicita ensino médio completo; servente de pedreiro, com 10 vagas, com remuneração de R$ 1.298,00, solicitando experiência, mas não pedindo escolaridade; e vendedor de serviços, com 15 vagas, com salário de R$ 1.355,00, não pedindo experiência, apenas ensino médio completo completo, são as vagas do dia. Todas as oportunidades oferecidas para a região de Águas Claras possui benefícios.

Vagas

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho. Clique aqui para ver as demais vagas do dia.

