Confusão entre tia e sobrinho acaba em tiroteio e facada em Águas Claras

No início da tarde desta terça-feira (11/01), policiais militares prenderam um homem que atirou na própria tia. O caso aconteceu por volta das 12h30, próximo à estação Arniqueiras, em Águas Claras.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe de patrulhamento agia na região quando foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, a PM prendeu prendeu um homem que confessou ter atirado na tia após uma discussão. Segundo relatado pelo homem, a tia havia esfaqueado ele.

Aos policiais, a tia relatou que desferiu a facada no seu sobrinho porque ele queria agredir a mesma com uma coronhada. Com o homem, foram apreendidos um calibre .32 com 5 munições intactas.

Ambos foram encaminhou para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A arma foi apreendida e conduzida para a 21DP de Taguatinga.

