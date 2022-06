Águas Claras recebe pela terceira vez a Operação DF Livre de Carcaças na próxima semana

Pelo menos em Águas Claras, não é muito difícil se deparar com veículos abandonados nas ruas — virando até caso de polícia em janeiro de 2022 após um furto bem inusitado. Além da poluição visual, os carros abandonados ocupam vagas que poderiam ser utilizadas por outros motoristas. Com isso, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) prevê a terceira etapa do “DF Livre das Carcaças” em Águas Claras na próxima quinta-feira (16/6).

A operação tem como objetivo remover veículos abandonados nas regiões administrativas do DF, além de colaborar com a segurança da cidade entre a parceria da pasta e forças de segurança, como a Polícia Militar. Lançado em 2020, a operação conta com apoio das secretarias de Cidades, Executiva de Políticas Públicas e DF Legal, além do Departamento de Trânsito (Detran), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da Secretaria de Saúde (SES), membros titulares da SDCC, Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Somadas, as duas primeiras etapas removeram 11 carros abandonados na cidade. Os veículos recolhidos são levados para o depósito do 3º Distrito Rodoviário, do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), onde os agentes de Vigilância Ambiental aplicam soluções na água parada e fazem o controle vetorial. Além da retirada, as equipes fazem um trabalho educativo com moradores e comerciantes das proximidades.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.