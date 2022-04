Com mercado imobiliário em alta no DF, novas unidades em Águas Claras aquecem o mês de fevereiro

Começo de ano, tradicionalmente, tende a ser um dos meses com menores movimentos no mercado imobiliário do Distrito Federal. Contudo, 2022 abriu em ritmo frenético, em relação a lançamento e vendas de imóveis novos. Segundo dados da pesquisa Índice de Velocidade de Vendas retrataram que incorporadoras e construtoras registraram desempenho positivo no mês de fevereiro, com resultados acima do verificado em janeiro.

De acordo com a pesquisa, fevereiro alcançou o indicador de 9%, contra 5,2% no mês anterior — janeiro —, impulsionando principalmente pelo aumento no volume de vendas e lançamentos de imóveis novos no DF. Muito desse número, segundo o levantamento, é em decorrência de quatro novos lançamentos com 550 novas unidades em construção, sendo um em Águas Claras.

“Em fevereiro superamos a sazonalidade e apontamos para o que deve ser mais um ano de resultados positivos para o mercado imobiliário. Foi o segundo melhor fevereiro dos últimos seis anos, atrás apenas do desempenho que registramos em 2021”, avalia Eduardo Aroeira Almeida, presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi DF).

“Em um ano de incertezas políticas e econômicas, fevereiro surpreende o mercado sendo o segundo mês com mais imóveis comercializados, praticamente empatado com o mês campeão, março de 2021. Isso demostra que as empresas têm conseguido captar a necessidade dos clientes, oferecendo produtos adequados às suas necessidades e que, por consequência, possuem alta velocidade de vendas”, ressalta o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), Adalberto Valadão Júnior.

Números

Em fevereiro, foram registrados quatro novos lançamentos nos bairros do Sudoeste, Noroeste, Águas Claras e Recanto das Emas, atendendo aos diversos perfis de comprador do Distrito Federal. Tais empreendimentos elevam o volume de unidades à disposição do comprador para 5.174 unidades residenciais.

No segundo mês do ano foram comercializadas 468 unidades de imóveis residenciais novos no Distrito Federal. Três regiões lideraram as vendas: Recanto das Emas, com 115 unidades; Samambaia, com 85 unidades; e Águas Claras, com 67 unidades. A maioria dos Imóveis adquiridos estão em construção.

“O imóvel continua sendo um bem de alta demanda no DF, objeto do desejo e necessidade das pessoas, e nosso setor está preparado para atender a demanda com qualidade e segurança”, comenta o presidente da Ademi DF. Segundo ele, a recente aprovação da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) deve impactar positivamente o mercado neste ano, desencadeando novos projetos que aguardavam a publicação da legislação.

“Depois de um mês discreto, o mercado de imóveis novos do DF demonstrou sua força em fevereiro. Os novos lançamentos nos fizeram alcançar a maior oferta da série histórica. Com mais de 5.100 opções para o comprador escolher, esse é um excelente momento pra comprar imóveis”, avalia o vice-presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Valadão Júnior.

