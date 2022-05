Policial civil saca arma no meio de bar lotado de Águas Claras

Um policial civil foi flagrado sacando uma arma em um bar de Águas Claras, na noite do último domingo (8/5). Câmeras do circuito interno de segurança do bar, localizado na Quadra 301, e obtidas pelo jornal Correio Braziliense, mostram o policial sacando uma arma, após uma mulher de outra mesa jogar bebida alcoólica contra a companheira do servidor. Veja.

Nas filmagens, o policial aparece acompanhado da namorada e de um outro rapaz, quando é surpreendido por uma outra mulher, que caminha tranquilamente com um copo de cerveja na mão e joga a bebida contra a mulher do agente. Ao ver a situação, o policial se levanta e saca a arma contra a mulher. Logo em seguida, o servidor recolhe a arma.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada ao local, a confusão começou após uma das mulheres desconfiar que a outra estava tirando foto dela. Revoltada, a moça da outra mesa levantou e despejou cerveja na cliente. Os envolvidos foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

*Com informações complementares do Correio Braziliense

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.