Batalhões da PM e bombeiros de Águas Claras arrecadam doações para atingidos pela chuva na Bahia

Dor, sofrimento, prejuízos. A Bahia contabiliza mais de 77 mil pessoas que foram obrigadas a deixarem suas casas, sendo 34 mil delas desabrigadas em decorrência das enchentes que atingem o estado no mês de dezembro. A marca triste, segundo último balanço do Corpo de Bombeiros da Bahia, registrava 21 mortos e 358 feridos e, a tendência é que este número tende a aumentar.

Com a solidariedade de vários governadores do país, todas as unidades da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Distrito Federal estão arrecadando donativos para ajudar vítimas das chuvas torrenciais que vem afetando o sul da Bahia nos últimos dias. Em especial, em Águas Claras, as unidades do 17° BPM e 25° CBMDF estarão recebendo as doações até 2 de janeiro.

Como ajudar?

Qualquer ajuda é bem-vinda no momento. Segundo o governo do Distrito Federal, existe uma prioridade no momento de alimentos não perecíveis (cestas básicas), produtos de higiene pessoal, limpeza, cobertores e garrafas de água potável. “É importante que o cidadão comum compartilhe com a gente também essa responsabilidade, a grande força dessa campanha é a sociedade interagindo com a gente”, destaca o coronel da Defesa Civil, Deusdete Vieira.

DF mandou profissionais para resgate

O governador Ibaneis Rocha (MDB) utilizou das redes sociais na segunda-feira (27) para anunciar reforços para o sul da Bahia. “Devido às fortes chuvas que ocasionaram enchentes no sul da Bahia, enviamos reforços de bombeiros para ajudar no socorro às vítimas. As equipes embarcaram em 2 caminhões, 4 caminhonetes e 4 embarcações. Toda solidariedade do Governo do DF às vítimas dessa tragédia e seus familiares”, pontuou o chefe do Executivo local.

Ao todo, foram encaminhados 20 homens do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF), seis viaturas da corporação, sendo dois caminhões 4×4, quatro caminhonetes também 4×4, além de embarcações que ajudarão no resgate de vítimas das enchentes do sul da Bahia. Além de militares do CBMDF, cinco policiais militares e um helicóptero também foram em direção ao estado baiano.

Onde fica os batalhões?

Corpo de Bombeiros de Águas Claras – Av. Sibipiruna.

Batalhão da Polícia Militar em Águas Claras – Av. Sibipiruna.

