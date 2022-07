Compra de R$ 116 em supermercado de Águas Claras leva prêmio de R$ 500 mil no Nota Legal

Sortudo? Sortuda? O primeiro sorteio do programa Nota Legal em 2022 saiu para uma compra de R$ 11,78 feita no supermercado Big Box, em Águas Claras. O premiado é morador da cidade e levou o maior prêmio: R$ 500 mil. Ao todo, o Governo do Distrito Federal distribuiu R$ 3 milhões em prêmios.

Transmitido ao vivo pelo YouTube, direto do Palácio do Buriti, a Secretaria de Economia do Distrito Federal sorteou outros prêmios. Além do sortudo que levou meio milhão para casa, outro morador de Águas Claras também foi sorteado, e ganhou prêmio de R$ 50 mil.

Além dos principais prêmios — R$ 500 mil; R$ 200 mil; R$ 100 mil; e R$ 50 mil —, o sorteio ainda premiou outras pessoas, com valores que variam de R$ 100 a R$ 10 mil. Os participantes cadastrados no Nota Legal já podem acessar o site do programa e verificar se foram premiados nesta edição do sorteio. Ao abrir a área restrita do site do Nota Legal, surgirá um pop-up indicando se ele foi ou não um dos vencedores do prêmio.

Caso você seja um ganhador, devem indicar a conta corrente, poupança ou conta digital para resgatar seus prêmios até o dia 24 de dezembro, 180 dias após o sorteio. Mas o primeiro lote de pagamentos será realizado para os que indicarem os dados até o dia 31 de julho.

“Com o Nota Legal, a Secretaria de Economia incentiva que os cidadãos participem do recolhimento dos impostos para reverterem estes valores em investimentos para o Distrito Federal”, pontuou o secretário de economia, José Itamar Feitosa.

A pasta registrou, ao todo, mais de 900 mil pessoas habilitadas para o primeiro sorteio do ano. Cada nota fiscal gerada no período de 1º de maio a 31 de outubro de 2021 corresponde a um bilhete. Foram 51.335.194 concorrendo aos prêmios desta edição, representando um aumento de 6,28% em relação ao segundo sorteio do ano anterior.

