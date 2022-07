CLDF define audiência para debater sobre UBS em Águas Claras às vésperas de eleição no Brasil

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) definiu para as vésperas do primeiro turno das eleições de 2022 a audiência pública que debaterá sobre a importância da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Águas Claras. A data foi definida para 30 de setembro, dois dias antes do pleito eleitoral.

O requerimento pedindo a audiência pública é de autoria da deputada Júlia Lucy (União Brasil), e o evento será transmitido pela TV Câmara Distrital e pelo portal e-Democracia, às 15 horas. A data foi reservada na agenda de eventos da Casa e, por ser perto de uma data eleitoral, pode sofrer alterações. O despacho foi publicado em 12 de maio.

Pedida antiga

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), em contato com o DFÁguasClaras em março, afirmou que a expectativa de entrega dos projetos da Unidade Básica de Saúde (UBS), em Águas Claras, segue ainda em 2022. Segundo a administração regional de Águas Claras, existia uma expectativa da unidade ser licitada ainda no primeiro semestre deste ano. Os trabalhos do projeto são elaborados pela Novacap.

De acordo com a administração, em reunião no fim de fevereiro, com a presença do próprio administrador regional André Queiroz e da superintendência da região de Saúde Sudoeste do DF, Luciano Gomes, os trabalhos foram discutidos em relação a saúde, principalmente da sala de vacinas, localizada dentro do prédio da administração, além da UBS, que será construída na rua 25 Sul, na esquina com a Rua Babaçu.

“Previsão para o primeiro semestre ainda, ‘né?’ (licitação da UBS). Com a licitação, estamos esperando a data final do governo. Também com relação às vacinas, a sala de vacina, seja de um modo geral, tanto para covid-19 quanto para doenças normais […] então nós estamos buscando melhorias e, nessa reunião muito produtiva, pra gente poder trazer um melhor benefício para a nossa população”, comentou Luciano Gomes. A administração chegou a publicar um vídeo nas redes sociais de como será a unidade.

Apesar da expectativa, a Unidade Básica de Saúde (UBS) em Águas Claras não chegou a ser licitada no primeiro semestre de 2022, e segue em indefinição sobre quais serão os próximos passos da construção da unidade, que é tratada com grande esperança pela população da região administrativa.

Detalhes

Os projetos da obra já se encontram em fase de finalização pela equipe da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). De acordo com a pasta, responsável por viabilizar a construção da unidade em Águas Claras, o planejamento é entregar os estudos da UBS em 2022.

