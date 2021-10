Carro pega fogo e assusta moradores de Águas Claras (DF)

Motorista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas não precisou ser encaminhado para o hospital

O motor de um carro pegou fogo em Águas Claras (DF), no início da tarde deste sábado (2/10). O condutor foi atendido, mas não precisou ser encaminhado para o hospital.

O Corpo de Bombeiros do DF chegou rapidamente ao local do acidente, em frente ao Posto Ypiranga, na Avenida Araucárias, e evitou que o fogo tomasse conta de todo o veículo. Três viaturas e 13 miliatares atuaram na ocorrência.

Em nota a corporação disse:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência às 13h18 (02/10) empenhando 03(três) viaturas e 13 (treze) militares.

O incidente ocorreu frente ao Posto Ypiranga, na rua 05 Sul, AV. Araucarias.

A equipe de socorro chegando ao local, se deparou com um Ford Fiesta de cor bege, onde princípio de incêndio teve início no cofre do motor, devido ao rápido deslocamento e atuação da nossa equipe de socorro, o incêndio ficou restrito somente na parte do motor, não se propagando para o interior do veículo. Não temos a identificação do condutor, porém foi atendido e avaliado pela nossa guarnição de socorristas, estava ileso e não houve necessidade de transporte ao hospital.

A PMDF foi acionada para o local.

Atenciosamente,

Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF.”

Com informações do R7

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.