Ibaneis anuncia construção de estações de skate e exercícios em Águas Claras

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta terça-feira (14/6), a construção de 86 equipamentos esportivos para uso gratuito na capital federal. De acordo com o chefe do Executivo local, a medida busca atender cerca de 380 mil pessoas, através de uma parceria público-privada, com cerimônia que ocorreu no Buriti.

O acordo foi firmado entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a empresa Mude Mobiliários Urbanos Desportivos S/A. Em Águas Claras, a parceria prevê a instalação de três estações de skate, enquanto as estações de exercícios, a expectativa é de seis. A medida ainda visa a construção de uma estação de exercício em Arniqueira. As localidades ainda não foram apontadas pelo governo.

“Durante muito tempo a área do esporte ficou abandonada no DF, e nós retomamos com muita força. Temos equipamentos sendo inaugurados toda semana. Todos os equipamentos colocados à disposição da sociedade tiram as pessoas das drogas, permitem a retomada de atividades físicas e dão uma limpeza na mente, muito importante para todos. Não vamos parar com esses 86, queremos chegar a 500 equipamentos espalhados em todas as cidades”, disse o governador Ibaneis Rocha. A academia completa terá apenas no Parque da Cidade.

Veja outros pontos da cerimônia:

As estações de skate estão sendo instaladas em 12 regiões administrativas: quatro no Plano Piloto (Asas Sul e Norte), duas no Lago Sul, uma no Lago Norte, uma no Noroeste, uma na Vila Planalto, uma no Sudoeste, uma em Samambaia, uma no Gama, uma em Taguatinga, duas no Guará, três em Águas Claras, uma em Ceilândia, uma no Riacho Fundo II.

Já as estações de exercícios, serão instaladas da seguinte forma: 14 nas Asas Sul e Norte, quatro no Noroeste, seis no Lago Sul, uma no Lago Norte, oito no Sudoeste, uma no Cruzeiro Novo, uma na Octogonal, três em Taguatinga, quatro no Guará, seis em Águas Claras, duas na Vila Planalto, duas no Jardim Botânico, uma no Jardim Mangueiral, uma em Santa Maria, uma em Arniqueira, uma na Candangolândia, uma no Riacho Fundo II e seis no Parque da Cidade.

“Nosso governo é amigo do esporte, e pela primeira vez vamos entregar academias a céu aberto, 20 pistas de skate e academia completa no Parque da Cidade. Levaremos saúde para 21 cidades do DF, valorizando o esporte”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

“Dentro da nossa premissa de democratizar o esporte, realizamos um estudo prévio que possibilitasse contemplar todas as regiões administrativas do DF com equipamentos esportivos adequados. Com essa nova iniciativa, vamos garantir mais saúde e qualidade de vida às pessoas”, acrescenta a chefe da pasta.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

