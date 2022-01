Veja como vai funcionar aplicação de teste gratuito de covid-19 em Águas Claras

Com o anúncio do governo em distribuir testes gratuitos em farmácias parceiras a partir de terça-feira (18/1), muitos moradores do DF relatam a falta de informação por parte dos órgãos governamentais sobre a não chegada dos testes nas farmácias. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), algumas poucas farmácias iniciaram a testagem na terça-feira (18/), sendo a grande maioria iniciando apenas na quarta-feira (19/1).

Em Águas Claras, a farmácia “Descontão”, na Avenida das Castanheiras (Lotes 820 Loja 06/07), começará a testagem nesta quinta-feira (20/1), para quem agendou através do número. A rede de farmácias Drogacenter, com unidade em Águas Claras – Rua Copaíba (Lote 10 a 12) – mobilizou 16 funcionários no call center para o agendamento dos testes. Ambas as farmácias necessitam de agendamento por telefone. Segundo o farmacêutico e diretor da rede, Gilvam Júnior, a adesão de mais farmácias no DF vai facilitar no controle da pandemia. “Precisamos de mais farmácias do DF engajadas para atender ainda mais pessoas”, diz.

Parceria

A testagem nas farmácias é uma parceria da pasta com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) que, junto ao Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), selecionou os estabelecimentos de testagem. Cada farmácia é responsável por notificar a Secretaria de Saúde dos casos positivos e negativos. O teste utilizado é o teste rápido, com resultado em até 25 minutos.

Segundo a secretaria, a pasta fez treinamento de funcionários das empresas sobre o uso do sistema e-SUS, onde são registrados as informações de cada exame, como data de realização, resultado, lote e data de validade. De acordo com a pasta, até a última quarta (19/1), 60 mil testes haviam sido retirados da farmácia central da secretaria para as farmácias. Ainda existem 181 mil testes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 539,6 mil em estoque.

Números

(61) 3965-1111 – Farmácia DrogaCenter

(61) 98105-0115 – Farmácia Descontão

