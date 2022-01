Foragido com extensa ficha criminal é preso em Águas Claras

Um homem procurado pela Justiça de Minas Gerais foi preso pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37), às 00h30 deste sábado (1), em um bar na ADE de Águas Claras. A equipe da PMDF recebeu a informação que o suspeito estava no conjunto 12. Natural de Divinópolis (MG), o homem de 30 anos tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, homicídio, receptação e suspeito de participar de uma quadrilha de roubo a banco e explosão de caixas eletrônicos. No momento da prisão o foragido portava uma identidade falsa. Ele foi detido e encaminhado para a 21ª DP, para o cumprimento da ordem judicial.

Fonte: PMDF

Águas Claras assim como as demais Regiões Administrativas do DF contam com o CONSEG (Conselho de Segurança) nosso presidente atualmente é Hoto Barros, morador antigo da cidade e que sempre esteve próximo aos problemas de Águas Claras.

Todos os meses o CONSEG abre suas portas para a comunidade participar trazendo sugestões de melhorias no âmbito da segurança e vale ressaltar que a segurança no CONSEG é vista de uma forma bem ampla, logo a falta de energia em praça publica está ligado a segurança , assim como o trânsito e varias outras questões. Por isso na reunião do CONSEG sempre tem os representantes de cada órgão.

Participam do CONSEG: Secretaria de Segurança Pública, Administração Regional, Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, DER, DF Legal, Conselho Tutelar. Adicionalmente, sob demanda, são acionados através da Administração Regional a Novacap, CEB, Caesb, SLU e outras instituições direta ou indiretamente necessárias para apoio ao atendimento das demandas.

Nós como moradores de Águas Claras precisamos acompanhar as reuniões , participando com sugestões que poderão impactar diretamente a nossa qualidade de vida!

Para acompanhar o CONSEG de Águas Claras acesse:

FACEBOOK CONSEG

INSTAGRAM CONSEG

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.