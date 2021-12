“Não tem respaldo para dizer sobre falta de organização”, diz administração sobre vídeo gravado por deputada

Em vídeo divulgado nas redes sociais na última sexta-feira (24/12), a deputada Júlia Lucy (Novo) relatou indignação após ficar duas horas esperando o administrador André Queiroz no prédio da administração de Águas Claras, na Rua Manacá, acerca da reforma das calçadas da cidade. Segundo a parlamentar, a falta de comprometimento da administração local é alarmante.

“Foram duas horas com pessoas diferentes da administração para conseguir obter uma informação que já deveria estar organizada há muito tempo, que é a compilação das demandas das calçadas que precisam ser reformadas. Eu fiquei abismada com a falta de organização. Ninguém sabia de nada. (Eu) saí com o prazo de que será feito agora e entregue na próxima terça (28/12)”, frisou a parlamentar, sobre a emenda parlamentar liberada para a reforma de calçadas na cidade.

Ainda no vídeo, a deputada cobra providências do governador Ibaneis Rocha (MDB). “Eu quero que esse vídeo chegue ao governador Ibaneis Rocha, para que ele saiba que o governo dele tá muito mal representado aqui em Águas Claras”, pontuou. Em um outro momento, a parlamentar afirma que “é isso que dá usar administração regional para apadrinhamento político”, em alusão a indicação de administradores regionais que, assim como André Queiroz, são indicações de parlamentares da Câmara Legislativa do DF. “É isso que dá usar administração para fazer campanha. Não existe comprometimento com a população e isso pra mim e para o povo de Águas Claras é mais do que claro”, diz.

Administração responde

Em resposta, a assessoria de imprensa da Administração Regional de Águas Claras afirmou que “houve uma divergência da data de entrega do projeto entre a equipe da administração e a assessoria da deputada”.

De acordo com a pasta, a parlamentar “não tem respaldo para dizer sobre falta de organização porque ela não estava presente na reunião que ficou estipulada a data de entrega”, afirma. A administração relata que não houve ATA da reunião e, por isso, o acordo foi verbal. Por fim, a equipe da administração afirmou que saiu às 18h do prédio, com o prazo registrado para a entrega na terça-feira (28/12).

André Queiroz está à frente da administração de Águas Claras desde setembro de 2020, quando foi nomeado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para substituir Francisco de Assis da Silva, o ‘Chicão’. André é ex-administrador de Brazlândia no governo Rollemberg e foi candidato na última eleição como deputado distrital, recebendo 2.158 votos.

Emenda parlamentar

Em emenda parlamentar provenientes do deputado Agaciel Maia (PL), a discussão acerca do prazo deve-se a 3,5km de novas calçadas em Águas Claras. À época, os recursos somam R$ 720 mil, com obras já em andamento em uma das entradas da cidade, pela DF-079, com acesso à Avenida das Araucárias, totalizando ao todo 3,5km.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.