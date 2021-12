Sortudo que levou R$ 500 mil no Nota Legal comprou sorvete em loja de Águas Claras

Uma nota fiscal de R$ 87,85, solicitada por um morador da Asa Norte, após comprar um sorvete na loja Brazilian Ice Cream, na Rua 7 Norte, de Águas Claras, faturou nada mais e nada menos que R$ 500 mil no prêmio do Nota Legal.

A realização do sorteio aconteceu nesta manhã de véspera de Natal (24/12), no Salão Nobre do Palácio do Buriti. O atual secretário de Economia, Itamar Feitosa, que substitui André Clemente, nomeado para Conselheiro do Tribunal de Contas do DF (TCDF), comentou sobre a importância de participar do programa. “É uma maneira muito democrática de o cidadão participar da receita pública. Quem realiza uma compra de R$ 3 ou de R$ 3 mil participa com as mesmas chances, de uma forma bastante democrática”, afirmou.

Prêmios

Este foi o segundo sorteio do ano realizado pelo programa Nota Legal, que distribuiu R$ 3 milhões em prêmios aos participantes do programa. Os contemplados recebem valores em dinheiro entre R$ 100 e R$ 500 mil. Ao todo, são 12.600 prêmios distribuídos.

Os cadastrados no programa já podem acessar o site www.notalegal.df.gov.br e verificar se foram premiados nesta segunda edição do sorteio. Além disso, até segunda-feira (27) a Secretaria de Economia enviará mensagem no e-mail cadastrado no portal Nota Legal, com a informação do prêmio e a orientação para acessar o portal e fazer a indicação da conta corrente ou poupança para receber os prêmios em dinheiro. É importante manter os dados cadastrados no Programa Nota Legal sempre atualizados.

Aplicativo Conta Legal

Durante o evento também foi realizado o anúncio do lançamento do aplicativo Conta Legal. Com o app, os contribuintes poderão acessar os créditos do Nota Legal. O aplicativo estará disponível em breve e já estará integrado à plataforma da Fecomercio, para que os consumidores possam ter benefícios como cashbacks, além de fomentar a economia local.

“O aplicativo funcionará como uma carteira eletrônica, onde o cidadão poderá acessar serviços do Nota Legal e da Secretaria de Economia, além de ter acesso a vários benefícios, podendo inclusive pagar tributos pelo aplicativo”, detalhou Itamar Feitosa.

Participação no sorteio

Mais de 900 mil consumidores participaram do segundo sorteio do Nota Legal de 2021: um aumento de 9,6% no número de participantes em relação ao sorteio anterior.

Já a emissão de bilhetes, que são as notas identificadas com CPF pelos participantes cadastrados para o sorteio, registrou um aumento de 16%. Para esta edição, foram gerados 48 milhões de bilhetes – 7 milhões a mais do que no primeiro sorteio de 2021. Os dados revelam uma média de 53 bilhetes emitidos por consumidor. Participaram desta edição as notas fiscais geradas entre 1º de novembro de 2020 e 30 de abril de 2021.

Os estabelecimentos que mais geraram bilhetes para o sorteio foram supermercados, farmácias/drogarias e restaurantes.

No total, 1.390.572 contribuintes estão cadastrados no programa Nota Legal, mas 253 mil não participaram deste sorteio por possuírem débitos em aberto com a Receita do DF. Outros 23 mil consumidores regularizaram os débitos no mês de setembro e foram habilitados a concorrer aos prêmios.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.