Parquinho em Águas Claras é interditado por risco de descarga elétrica; veja vídeo

Parquinho em Águas Claras é interditado por risco de descarga elétrica

Um parquinho em uma das entradas do parque ecológico de Águas Claras foi interditado pela administração da unidade de conservação por risco de descarga elétrica na noite de quinta-feira (23/12). Segundo o administrador do parque, José Reis, a determinação aconteceu após ser constatado que um dos portões estava passando descarga elétrica para o parquinho.

No local, entre a Avenida Flamboyant e Parque Águas Claras, funciona um quiosque com um parquinho para crianças. Para que não houvesse incidentes, a administração da unidade decidiu por interditar o local. “Lá está com problema de energização da tela, dos postes e dos brinquedos. Estamos aguardando a CEB resolver esse problema”, disse José Reis. “Temos que evitar que qualquer acidente, ou pelo menos evitar que o possa vir acontecer”, completou. Veja o vídeo onde o portão começa a sair faísca.

O DFÁguasClaras tentou contato com a CEB Ipes e Instituto Brasília Ambiental sobre o ocorrido. Em resposta, o Instituto Brasília Ambiental, responsável pela unidade de conservação, esclareceu que o equipamento infantil do parque foi interditado, temporariamente, para que sejam “adotadas medidas que visam a segurança das crianças que o frequentam”, disse. A CEB Ipes afirmou que esteve no local e não encontrou nenhum problema relacionado à estrutura de iluminação pública. O problema na estrutura, segundo a CEB, foi resolvido pela Neoenergia ainda no sábado (25/12).

Situação parecida

Há 10 dias, um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Águas Claras. A vítima, identificada como Gustavo Garcez, 23 anos, estava próximo a um trailer de um circo em parada cardiorespiratória (PCR). O acidente aconteceu na Rua 34 Sul, da Avenida das Araucárias. O homem chegou a ser socorrido, mas acabou sendo decretado óbito no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

