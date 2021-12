O que abre e fecha em Águas Claras no feriado de Natal

Sábado, 25 de dezembro, será feriado nacional. Como festa religiosa, o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro desde o Século IV pela Igreja ocidental e desde o século V pela Igreja oriental, celebra o nascimento de Jesus Cristo e assim é o seu significado nas línguas neolatinas.

Transporte público

Os ônibus irão operar durante essa véspera de Natal em escala normal, com reforço em algumas linhas para auxiliar no fechamento do comércio. No sábado (25/12), os ônibus circularão em escala horária de domingo. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, os horários do transporte público coletivo podem ser conferidos por meio do site DF no Ponto.

Os metroviários irão circular nesta sexta-feira (24/12) em escala diferente: 5h30 às 21h. No sábado, o funcionamento é das 7h às 19h.

Shoppings

As lojas do Fellicità Shopping poderão abrir na véspera de Natal, das 10h às 17h, respeitando as regras da pandemia de Covid-19. Sendo que, no feriado de Natal, o shopping não abre para o público, com exceção de alguns estabelecimentos que vendem lanches fast-food. O horário de funcionamento nos demais dias segue normalmente.

O Águas Claras Shopping não vai funcionar no feriado de Natal – inclui sala de alimentação e lojas. Na véspera de Natal (24/12), as lojas poderão funcionar das 9h às 17h, o mesmo para a sala de alimentação do shopping.

O Vitrinni Shopping também não irá funcionar no feriado de Natal – inclui sala de alimentação e lojas. Na véspera de Natal (24/12), as lojas poderão funcionar das 10h às 17, e a praça de alimentação das 11h às 17h.

O DF Plaza Shopping funcionará no sábado (25/12) como ponto facultativo na praça de alimentação e prazer, além dos restaurantes. As lojas, contudo, não abrirão. Na véspera, o shopping funciona das 10h às 17h.

Metrópole e Vista Shopping não informaram os seus horários de funcionamento no feriado de Natal.

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes abertos até as 18h, mas devem ficar fechados no sábado (25), – embora tenham autorização para abrir normalmente. Assim como os supermercados, que fecham às 20h nesta sexta e não devem abrir no feriado de Natal.

Segurança pública

As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h. A Delegacia Eletrônica da PCDF atende 24 horas por dia.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também vai operar em regime de plantão 24h por meio do telefone 193.

Os batalhões da Polícia Militar (PMDF) abrem todos os dias e o policiamento segue normalmente.

Vacinação

A vacinação no feriado de Natal (25/12) é interrompida.