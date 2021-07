Vacinômetro: 9.322 pessoas receberam a 1ª dose; 7.015 pessoas receberam a 2ª dose nesta terça

O balanço da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal desta terça-feira (20/7) aponta que 1.124.480 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. No período de vacinação desta terça, 9.322 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Os dados se referem aos computados até as 19 horas, e foram divulgados pela Secretaria de Saúde.

No caso da segunda dose, 416.927 pessoas receberam o imunizante, com 7.015 pessoas sendo vacinadas nesta terça-feira (20/7).

No caso da vacina da Janssen, aplicada somente em uma dose, 45.048 receberam a aplicação do imunizante, sendo 3.161 vacinadas nesta terça-feira (20/7).

Balanço da 1ª dose Região de Saúde Central: Asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste

Asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste Região de Saúde Sudoeste : Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires

: Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires Região de Saúde Oeste : Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

: Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol Região de Saúde Centro-Sul : Guará, Cidade Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II

: Guará, Cidade Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II Região de Saúde Sul: Gama e Santa Maria

Gama e Santa Maria Região de Saúde Norte: Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Fercal

Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Fercal Região de Saúde Leste: Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião

Balanço da 1ª dose

Total de doses aplicadas: 1.124.480 Doses recebidas para aplicação da primeira dose: 1.243.130 Doses distribuídas para aplicação da primeira dose: 1.200.488

Balanço da 2ª dose

Total de doses aplicadas: 416.927 Doses recebidas para aplicação da segunda dose: 669.080 Doses distribuídas para aplicação da segunda dose: 478.030

Dose única

Total de doses aplicadas: 45.048 Doses recebidas para aplicação da dose única: 59.050 Doses distribuídas para aplicação da dose única: 57.180

Doses recebidas e distribuídas

Doses recebidas ao total: 1.971.260

Doses distribuídas ao total: 1.735.698

