Ibaneis anuncia ampliação da quarta dose para maiores de 70 anos no DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, na tarde desta quarta-feira (13/4), a ampliação da aplicação da quarta dose para a população do Distrito Federal. Anteriormente restrita apenas para o público de 80 anos ou mais, o chefe do Executivo local decidiu ampliar a campanha para a população de 70 anos. A medida passou a valer nesta quarta. Veja o tweet.

Informo que a população +70 pode procurar nossas unidades de saúde para receber a 4ª dose a partir das 13h desta quarta-feira (13). — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) April 13, 2022

A decisão de ampliar a faixa etária permitida acontece após 12 dias do início da aplicação da quarta dose para o público de 80 anos ou mais no DF. Ao todo, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) espera receber 94 mil pessoas nos pontos de vacinação da capital federal, já que apenas 10 mil pessoas acima de 80 anos foram a um posto de vacinação durante o período — público de 80 anos ou mais estimado em cerca de 40 mil.

“Isso é muito preocupante. Até porque nós sabemos que a defesa imunológica vai diminuindo ao longo do tempo, principalmente entre os mais idosos”, explicou o secretário general Manoel Pafiadache, referindo-se à capacidade para enfrentar infecções. “A importância dessa quarta dose, ou segunda dose de reforço, é aumentar a segurança das pessoas, das famílias, dos grupos”, completou Pafiadache.

Nova faixa etária

Agora, com a ampliação da faixa etária para todos a partir de 70 anos, são mais 94 mil moradores do Distrito Federal elegíveis para a quarta dose ou dose de reforço. “Isto é muito importante para a cobertura vacinal para a qual nos propusemos”, concluiu o secretário.

