Parque de Águas Claras ficará aberto no feriadão da Semana Santa; veja programação no DF

O decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha estabeleceu esta quinta-feira (14) como ponto facultativo no Distrito Federal. Com isso, o feriadão da Semana Santa começa mais cedo e alguns órgãos, autarquias e espaços públicos terão seus horários de atendimento alterados. Mesmo com a decisão do chefe do Executivo local, o Parque Ecológico de Águas Claras, por exemplo, funcionará normalmente no feriadão. Confira, abaixo, os principais horários de funcionamento, bem como os locais que não estarão abertos durante o feriadão.

Metrô

Quinta e sábado: das 5h30 às 23h30

Sexta e domingo: das 7h às 19h

Ônibus

Quinta: quadro de horários normal de dia útil

Sexta: quadro de domingo com reforço em linhas que atendem o Morro da Capelinha saindo de Planaltina, de Sobradinho e Sobradinho II e do Plano Piloto

Sábado: quadro de horários de sábado

Domingo: quadro de domingo

Serviços da Secretaria de Saúde

* Vacinação

Neste feriado, haverá vacinação contra a covid-19 na quinta-feira (14) e no sábado (16). Já na sexta-feira (15) e no domingo (17), não haverá imunização. Confira aqui os pontos abertos a cada dia.

* Samu: Atendimento 24 horas, pelo telefone 192

* Unidades básicas de saúde: funcionam em horário normal na quinta-feira (14). Na sexta-feira (15), não haverá atendimento. As UBSs que abrem no sábado funcionarão normalmente no dia 16.

* Farmácias de alto custo: na quinta-feira (14), funcionam normalmente. Na sexta (15) estarão fechadas. No sábado (16), o atendimento será das 7h às 12h.

* Hemocentro – Na quinta-feira (14), a Fundação Hemocentro de Brasília funciona em horário normal das 7h15 às 18h. Na sexta-feira (15), estará fechada. No sábado, (16), o funcionamento é normal, das 7h15 às 18h. No domingo (17), não haverá expediente. Para fazer doação, é necessário agendar pelo sitee.

* Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e policlínicas estarão abertos. na quinta-feira (14). Na sexta (15), não abrem.

* Unidades do Caps: os centros de atenção psicossocial (Caps) do tipo III e os de atenção psicossocial/álcool e outras drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), funcionam normalmente na quinta-feira (14), mas estarão fechados na sexta-feira (15).

* UPAs: abertas todos os dias, 24h

* Emergência dos hospitais regionais e Casa de Parto de São Sebastião: 24 horas por dia

Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)

* Quinta-feira (14)

Unidades socioassistenciais funcionam normalmente

* Sexta-feira Santa (15)

Abrem:

– Centros Pop, das 7h às 18h

– Unidades de acolhimento

– Unidade de Proteção Social 24h (UPS 24h) e Central de Atendimento

Fecham:

– 14 restaurantes comunitários

– 29 unidades do Cras

– 12 unidades do Creas

– 16 unidades do Cecon

* Sábado (16)

Abrem:

– Restaurantes comunitários

– Centros Pop, das 7h às 18h

– Unidades de acolhimento

– Unidade de Proteção Social 24h (UPS 24h) e a Central de Atendimento

Fecham:

– 29 unidades do Cras

– 12 unidades do Creas

– 16 unidades do Cecon

* Domingo de Páscoa (17)

Abrem:

– Centros Pop, das 7h às 18h

– Unidades de acolhimento

– Unidade de Proteção Social 24h (UPS 24h) e Central de Atendimento

Fecham:

– 14 restaurantes comunitários

– 29 unidades do Cras

– 12 unidades do Creas

– 16 unidades do Cecon

Parques

Parque Recreativo do Gama

Parque Ecológico do Paranoá

Parque Ecológico do Lago Norte

Parque Ecológico do Riacho Fundo

Parque Ecológico Areal

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul;

Parque Ecológico Cortado

* Abertos todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Olhos d’Água

* Aberto todos os dias. Portão principal: das 5h30 às 20h. Portões laterais: das 6h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas

* Aberto todos os dias das 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco

Parque Ecológico Sucupira

Parque Ecológico da Asa Sul

* Abertos todos os dias das 6h às 20h

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Parque Ecológico Veredinha

Parque Ecológico Península Sul

* Abertos todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico de Águas Claras

* Aberto todos os dias das 5h às 22h

Parque Ecológico Três Meninas

* Aberto todos os dias das 7h às 18h

Jardim Botânico de Brasília

* De quinta-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h30. Entrada gratuita para pedestres e ciclistas entre as 7h30 e as 8h50

Corpo de Bombeiros

Regime de escalas de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências. O expediente administrativo retorna na segunda-feira (16).

Polícia Militar

Todos os batalhões da Polícia Militar do DF trabalham em regime de plantão ininterrupto de 24h

Polícia Civil

Todas as delegacias circunscricionais da Polícia Civil do DF, além das duas unidades de Atendimento à Mulher e as duas da Criança e do Adolescente, funcionam no feriado em regime de plantão ininterrupto de 24h. A Delegacia Eletrônica também funciona 24h por dia.

Na Hora

Unidade Perícias: abre quinta, das 7h30 às 19h

Demais unidades: fechadas de quinta a domingo

Procon

Unidade Central (Venâncio 2000): abre na quinta-feira, das 8h às 17h, com agendamento online

Demais unidades: fechadas

Conselhos tutelares

As unidades estarão fechadas de quinta a domingo.

Demandas urgentes poderão ser registradas pelo telefone 125

Centro Integrado 18 de Maio

Funciona em regime de plantão pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h

Pró-Vítima

Os núcleos do programa funcionarão em regime de plantão, podendo ser acionados pelos telefones (61) 98314-0619 e (61) 98314-0631

BRB

Quinta: agências abertas em horário normal

Sexta a domingo: agências fechadas

Centro Cultural Três Poderes

Quinta, sábado e domingo: abertos das 9h às 17h

Sexta: fechado

Memorial dos Povos Indígenas

Quinta, sábado e domingo: abertos das 9h às 17h

Sexta: fechado

Museu Nacional da República

Quinta: aberto das 9h às 18h30

Sexta: fechado

Centro de Dança

Quinta, sábado e domingo: aberto das 8h às 22h

Sexta: fechado

Casa do Cantador

Quinta, sexta e domingo: fechada

Sábado: aberta das 8h às 18h

Museu de Arte de Brasília

Sexta: fechado

Quinta, sábado e domingo: aberto das 10h às 19h

Museu Vivo da Memória Candanga

Quinta, sábado e domingo: aberto das 9h às 17h

Sexta: fechado

Espaço Cultural Renato Russo

Quinta: aberto das 10h às 20h

Sexta: fechado

Sábado: aberto das 10h às 20h

Domingo: aberto das 10h às 19h

Espaço Oscar Niemeyer

Quinta: aberto das 9h às 18h

Sexta: fechado

Sábado e domingo: aberto das 9h às 17h

Eixo Cultural Ibero-americano (antigo Complexo Funarte)

Quinta, sábado e domingo: aberto das 10h às 17h

Sexta: fechado

Cine Brasília

Quinta e sexta: fechado

Sábado e domingo: bilheteria aberta a partir das 18h, seguindo a programação da semana

Biblioteca Nacional de Brasília

Quinta e sexta: fechada

Sábado e domingo: aberta das 8h às 14h

Complexo Cultural de Planaltina

Quinta: aberto das 9h às 17h, conforme programação

Sexta, sábado e domingo: fechado

Complexo Cultural de Samambaia

Quinta: aberto das 8h às 20h, conforme programação

Sexta, sábado e domingo: fechado

Planetário

Quinta: atendimento a escolas pré-agendadas

Sexta, sábado e domingo: aberto ao público geral, com agendamento pelo telefone (61) 98199-2692

Jardim Zoológico de Brasília

Aberto de quinta a domingo, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h.

