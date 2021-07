Justiça condena escola de Águas Claras a indenizar aluno chamado de “viado” por professora

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

07/07/2021 22:36, atualizado às 22:40 de 07/07/2021

O Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) decidiu manter a sentença em segunda instância de uma escola de Águas Claras que expôs a sexualidade de maneira vexatória de um estudante em frente aos colegas dentro de sala de aula. A decisão dos desembargadores, por unanimidade, concluiu que houve violação aos direitos de personalidade do aluno e manteve a condenação de R$ 10 mil.

Segundo o relato do estudante, durante uma aula de produção de texto, a professora o questionou a respeito de sua sexualidade. Segundo ele, na frente dos demais alunos dentro de sala de aula, a professora disse: “a sua prima pediu para eu te perguntar se você é ‘viado'”. Após o ocorrido, o aluno deixou de frequentar as aulas por vergonha do ocorrido.

A decisão da 3ª Vara Cível de Taguatinga condenou a escola ao pagamento de indenização por danos morais na primeira instância. A instituição havia recorrido da decisão sob o argumento de que a advertência aplicada à professora não comprovaria a existência de suposto dano. Segundo a escola, o documento apresentado pelo aluno foi produzido de “forma unilateral e não pode ser utilizado como prova.”

No entanto, os magistrados concluíram que sim, as provas anexadas pelo estudante são contundentes e comprovam que o estudante foi questionado, pela professora, sobre a sua sexualidade dentro de sala de aula, na frente dos demais colegas e, por isso, mantiveram a decisão. “Não há dúvidas que a situação vivenciada pelo autor é passível de configuração de danos morais”, afirmam os magistrados.

“Nesse contexto, ante a gravidade da situação, que expôs o aluno (ainda adolescente) de maneira vexatória perante seus colegas, constitui circunstância que extrapola o mero aborrecimento. Assim, in casu, é evidente o dano à personalidade causado pela apelante ao apelado, sendo de rigor a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais”, registraram.

Dessa forma, por unanimidade, a Turma concluiu que o colégio deve ser responsabilizado pelo ato praticado pela professora e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10 mil.

Posicionamento da escola

O DFÁguasClaras tentou contato com o colégio Objetivo de Águas Claras, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. O espaço segue aberto.

