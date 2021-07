Águas Claras é recordista de faixas irregulares retirada das ruas no primeiro semestre de 2021

Por Pablo Giovanni | Foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasília

07/07/2021 21:54, atualizado às 21:55 de 07/07/2021

Apesar da proibição por lei, é bastante comum encontrar faixas espalhadas nas ruas e avenidas de Águas Claras, mas, engane-se quem ache que as faixas na cidade ficam restritas somente a propagandas: muitas vezes encontramos declarações de amor – ou alguém procurando algum – à venda de imóveis, anúncios de prestação de serviços, sumiços de animais, entre tantos outros. Muitas delas têm certo exagero, que de alguma forma, chama a atenção de quem passa e tira o foco dos motoristas.

Com o intuito de combater a poluição visual nas regiões administrativas, a secretaria do DF Legal divulgou o balanço de material irregular removido das ruas no primeiro semestre de 2021. No levantamento, Águas Claras é a principal região onde a secretaria atuou.

“A gente tinha diminuído as ações por causa das fiscalizações da covid, mas, agora, estamos intensificando as ações diárias”, explica o subsecretário do DF Legal, Ribamar de Sousa. Segundo o DF Legal, três equipes de duas pessoas realizam patrulhamento nas regiões administrativas. “Percebemos que as pessoas não estavam mais obedecendo, aumentou muito, a fiscalização já não estava combatendo como combatia. As pessoas perceberam a diminuição e voltaram a cometer o delito”, frisa.

São diversas informações anunciadas em faixas fixadas nas vias da cidade, no entanto, em Águas Claras, se destaca dois segmentos: grande oferta de venda e aluguel de apartamentos. Ao todo, foram 1.775 faixas removidas de canteiros e avenidas na cidade, cerca de 600 faixas a mais que a segunda colocada, Gama.

“Águas Claras e Sudoeste são lugares que têm muita demanda, as pessoas insistem em colocar as faixas. O pessoal que dá muito trabalho são os corretores de imóveis, são difíceis de a gente encontrar, a gente liga, marca e eles desaparecem. Quando é uma empresa com local fixo, dá para autuar”, diz Ribamar de Sousa.

Além de apresentar poluição visual, as faixas irregulares podem causar perigos no trânsito. “Pode ocasionar acidentes”, diz o subsecretário. “As pessoas têm que se conscientizar de que uma hora serão pegas. Têm que entender que, com esse tanto de tecnologia, não é possível a gente ficar poluindo a cidade”, finaliza. Neste ano, as multas aplicadas pelo DF Legal somam R$ 110 mil.

Ranking

Faixas recolhidas por cidade em 2021

1º Águas Claras — 1775

2º Gama — 1133

3º Taguatinga — 972

4º Samambaia — 957

5º Guará — 719

Fonte: DF Legal