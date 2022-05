Gasolina mais barata: seguidores do DFÁguasClaras ganham desconto em combustível de posto, em Águas Claras

Após novo aumento na gasolina comum — segunda semana consecutiva —, agora chegando ao preço médio de R$ 7,283 no país, segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), seguidores do DFÁguasClaras tiveram uma grata surpresa na noite de sexta-feira (29/4) nos stories do maior portal da cidade. De acordo com o CEO do portal, Cleber Barreto, todos os seguidores e membros dos grupos do DFÁguasClaras terão 0,10 centavos de desconto no litro de combustível no Posto BR Castanheiras, localizado na Avenida das Castanheiras – próximo ao atacadão Dia a Dia – durante todo o mês de maio. A medida visa dar um pouco de alívio ao consumidor, principalmente após as recentes mudanças de preço dos combustíveis.

“Só para seguidores do portal. Fechamos uma parceria com o posto, e ao chegar para abastecer o seu veículo, basta mostrar que é seguidor do DFÁguasClaras e, na hora, vai ter uma vantagem super exclusiva. Antes viemos no posto no posto para conhecer a procedência do combustível que vai para o seu carro. Ele sai da Petrobras, vem pra cá lacrado e quando chega aqui, antes de ir para o armazenamento, o combustível passa por teste para garantir que ele é de qualidade”, disse o CEO do maior portal de Águas Claras, salientando que o desconto vale tanto para gasolina, quanto para diesel e álcool, e sem limite de litros.

Repercussão positiva

Nos grupos do DFÁguasClaras, após a divulgação da super promoção exclusiva para os seguidores do portal, vários membros dos milhares grupos do WhatsApp agradeceram a promoção, que é válida para qualquer combustível e terá validade durante todo o mês de maio. “Acabei de abastecer por lá e deu tudo certo”, disse o seguidor Paulo Ubirajara.

De acordo com a personal Ana Karina, membro e seguidora do DFÁguasClaras, ela foi abastecer logo após receber a notícia de que o local teria um valor exclusivo no combustível, referente a uma parceria entre o portal e o posto de gasolina. “Valeu pela iniciativa nas parcerias, Cleber. Acabei de abastecer por lá. Obrigada”, parabenizou.

Com várias mensagens elogiando e agradecendo, o CEO do portal, à reportagem, agradeceu as mensagens e pela confiança desempenhada, logo agora ao atingir a marca de 54 mil seguidores no Instagram. “Abastece e pega o seu desconto. É uma parceria para os seguidores do DFÁguasClaras. Agradeço demais a confiança”, comemorou.

