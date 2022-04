Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Águas Claras recebe o CEO do DFÁguasClaras

Após ser nomeado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para exercer a função de Comandante do 17° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Águas Claras em 31 de março, o coronel Sérgio Carrera recebeu a visita, na segunda-feira (25/4), do CEO do DFÁguasClaras, Cleber Barreto. Ao decorrer do bate-papo, o comandante e o responsável por comandar o maior portal de Águas Claras, debateram sobre assuntos relevantes, como a segurança pública da cidade. Ficou decidido, então, que a população de Águas Claras aponte o que deve ser prioridade na segurança da cidade.

“As reuniões tiveram o intuito de ouvir os cidadãos que estão engajados na melhoria da região, buscando também estreitar os laços entre a Polícia Militar e a comunidade”, disse o batalhão, em nota nas redes sociais. “A ideia de aproximar a comunidade da PM foi um assuntos levantados pelo comandante além claro, de falarmos muito sobre a segurança em nossa cidade”, salientou Cleber Barreto, sobre o encontro com o comandante do batalhão.

O QUE DEVE SER PRIORIDADE NA SEGURANÇA EM ÁGUAS CLARAS? Comente no post!

