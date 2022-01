Polícia prende homem que roubou carro em plena luz do dia, em Águas Claras; veja vídeo

Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (13/01), um homem que havia furtado um veículo em Águas Claras em 3 de janeiro, por volta das 15h. O fato curioso das filmagens divulgadas é que o veículo estava impossibilitado de trafegar porque apresentava problema nos pneus.

Segundo investigações da Divisão de Repressão e Furtos de Veículos (DRFV) da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), a ocorrência do furto chamou a atenção dos policiais, logo que o crime foi cometido em plena luz do dia, com várias pessoas nos arredores, no Boulervard Norte. Para levar o veículo, o criminoso usou uma chave falsa para abrir um carro e, logo após, solicitou um guincho para que fosse transportado o veículo até a sua residência. O ladrão achou que o dono não perceberia o sumiço do veículo.

De acordo com as investigações, o criminoso divulgou o veículo em locais de vendas com um valor que correspondia a metade do valor praticado no mercado. Quando conseguiram achar o responsável pela divulgação do anúncio, os policiais se depararam com o mesmo indivíduo relevado nas imagens de circuitos de segurança das proximidades do local do crime.

Números

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), Águas Claras apresentou aumento de roubos de veículo em 2021. Em 2020, 14 foram os casos, enquanto 2021, 19 veículos foram levados por criminosos. No mesmo balanço, o número de casos de furto em veículos também cresceu, sendo que 2020 foram registrados 367 ocorrências. Em 2021, 380 foram os casos.

Fato semelhante

Em 17 de dezembro passado, policias militares do 25° batalhão da Polícia Militar prenderam um homem por receptação e tráfico de substância entorpecente, na ADE conjunto 15, no Condomínio El Shaday, em Águas Claras. A ocorrência aconteceu por volta das 20h. À época, policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP45) foram acionados após um homem ter afirmado para a equipe que o seu veículo, um Peugeot 208, havia sido furtado e estava dentro de um condomínio estacionado. Os policias, então, foram ao local e conseguiram junto ao porteiro do condomínio acessar o monitoramento das câmeras de segurança e descobriram em qual residência estava o homem que havia deixado o veículo estacionado depois de rebocá-lo com uma corda.

Dentro da residência, o homem permitiu a abordagem dos policiais após uma conversa e deixou a equipe entrar dentro do apartamento. No local, foram encontrado aproximadamente 2kg de maconha. O homem foi detido e conduzido à 21ª delegacia (Taguatinga Sul) para registro.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.