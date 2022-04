Projeto vai doar ovos de chocolate para crianças de instituição de Arniqueira

Você já chegou a ganhar o seu ovo de chocolate? Para um projeto que quer levar alegria e diversão para crianças de cinco instituições do DF — uma delas em Arniqueira, a Páscoa de 2022 tende a ser um momento bastante especial, principalmente pela solidariedade das pessoas em edições anteriores do TGS Solidário. O projeto, chamado de “Páscoa do Bem”, quer doar ovos de chocolate para 500 crianças.

“Manter o espírito de solidariedade vivo faz parte da essência do Taguatinga Shopping e do TGS Solidário. Nossas ações são recorrentes e aproveitamos a data para estimular o voluntariado. Muito além de eventos no shopping, a alegria e a magia da Páscoa devem ser levadas para todas as crianças. Celebraremos a data com muita solidariedade!”, afirma Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping, onde a campanha acontece.

O espaço, no shopping, está fixado dentro de uma das entradas, e podem ser realizadas doações até 17 de abril. Além de ovos, no Balcão de Informações do shopping, no 1° piso, poderão ser doados também caixas de bombons e valores voluntários numa urna especial.

Confira a lista dos projetos que serão beneficiados:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia – APAED

Instituto Frederico Ozanam | Taguatinga

Casa da Criança Batuíra | Ceilândia

Creche Vovó Luzimar | Estrutural

Centro Social Formar | Arniqueira

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.