//Mulher que roubou joalheria em shopping de Águas Claras é presa

Apesar de um assalto bem sucedido no shopping na Asa Norte, onde câmeras de segurança gravaram a movimentação deles saindo apressadamente do local de mãos dadas, no DF Plaza o casal não obteve o mesmo sucesso. Após anunciar o assalto, uma funcionária reagiu, empurrou o ladrão e fugiu. Mesmo com um segurança intervendo, o bandido abriu fogo, acertando um cliente do centro de compras. Eles conseguiram fugir (veja vídeo).

Os investigadores ainda procuram por outro integrante da quadrilha de assaltantes: Maurício Junio Mariano dos Santos. Ele possui dois mandados de prisão preventiva em aberto e é considerado foragido da Justiça. Informações sobre o seu paradeiro poderão ser transmitidas através do telefone 197 da PCDF.