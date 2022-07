Águas Claras vence SIA e garante vaga na semifinal da Copa Brasília de Futsal

Com uma vitória convincente de 3 x 0 contra a equipe do SIA, Águas Claras é a primeira semifinalista da Copa Brasília de Futsal. A equipe da região administrativa vai encarar em uma das semifinais a equipe do Sol Nascente/Pôr do Sol, que venceu Planaltina por 4 x 2. Ambos os jogos ocorreram no Sesc Ceilândia, na quinta-feira (21/7).

Ainda faltam definir quais serão os outros dois semifinalistas. Os confrontos entre Sobradinho x Recanto das Emas e Candangolândia x Brazlândia ocorrerão neste sábado (23/7), no Sesc Ceilândia. Nas oitavas, a equipe de Águas Claras passou por Estrutural, em um jogo que a RA XX venceu por 5 x 2.

Com a flexibilização de decretos, o público volta a ser liberado para assistir aos jogos nos ginásios. A entrada para os duelos será franca. Veja a tabela de jogos aqui.

Final

A final e a disputa do terceiro lugar acontecem em 30 de julho, no ginásio Sesc Ceilândia em horários diferentes. A final acontece às 14h e com transmissão ao vivo da Globo Brasília. Águas Claras foi campeã apenas uma vez de 15 edições da Copa Brasília. Com a flexibilização de decretos, o público volta a ser liberado para assistir aos jogos nos ginásios. A entrada para os duelos será franca.

Com informações do Globo Esporte Brasília*

