Confira o calendário de Festas Juninas em Águas Claras

Após dois anos sem festas de São João em decorrência da covid-19, a festa juninas prometem, em 2022, muitas opções para diversão, com muita comida, eventos renomados e opções gratuitas. Em Águas Claras, com canjica, quentão, pé de moleque, arroz doce, bolo de fubá, arraiá e entre outros outros, não vão faltar lugares para aproveitar a celebração.

O Arraiá Águas Claras vai receber a banda Falamansa para uma apresentação com todos os sucessos da carreira, e acontecerá no estacionamento da faculdade Uniplan (Av. Pau Brasil Lote 2), com ingressos a partir de R$ 10, de 27 a 29 de maio, a partir das 18h. Ainda na cidade, o Arraiá Endossa Bsb + Páprica Burguer, na Rua 28 Norte, em 27 de julho, e com entrada franca, vai trazer muita diversão para a população, além de entretenimento para a criançada.

As igrejas espalhadas pela cidade também são os destaques dos eventos. A Paróquia São João Paulo II, na Rua das Aroeiras, vai promover no fim de semana dos dias 10, 11 e 12 de junho, a tradicional festa junina. Além de muita comida boa e gente educada, a edição terá música ao música com o cantor brasiliense Filipe Martins. A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, da Quadra 103, contudo, ainda não divulgou o cronograma da edição junina deste ano.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.