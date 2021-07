//Covid-19: Ibaneis Rocha decide ampliar vacinação para pessoas a partir de 41 anos

Ibaneis Rocha decide ampliar vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 41 anos

Por Pablo Giovanni | Foto: Fabio Rodrigues/Agência Brasil

08/07/2021 22:07, atualizado às 22:10 de 08/07/2021

A partir das 10h de sábado (10), pessoas com 41, 42 e 43 pessoas ou mais poderão fazer o agendamento da vacina contra a Covid-19 no Distrito Federal. A decisão de ampliar a vacinação na capital foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na tarde desta quinta-feira (8).

Apesar da decisão de ampliar o atendimento, a secretaria de Saúde não informou quantas vagas serão destinadas para o grupo, que está marcada para ter início na segunda-feira (12). O agendamento pode ser feito no site da Secretaria de Saúde ou em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS).

“A idade de vacinação do público-alvo vai baixar para 41 anos e o agendamento para este público começará às 10h de sábado. Vamos avançar”, disse Ibaneis Rocha, no Twitter.

Além da vacinação por faixa etária, critério adotado pela secretaria de Saúde para agilizar a vacinação na capital, o DF também imuniza a população em situação de rua e profissionais da educação básica do ensino médio da rede pública. Este último, inclusive, faz parte da estratégia de Ibaneis Rocha para retomar com as aulas presenciais em agosto.

Em outros grupos, já contemplados, ainda surgem dúvidas: pessoas com 60 anos ou mais e gestantes e puérperas com comorbidades segue aberta no DF, sem necessidade de agendamento. Idosos podem ser atendidos nos 55 locais de vacinação, já gestantes e puérperas em pontos específicos.

Novas doses

Segundo a pasta da Saúde, 21 mil doses da Pfizer e 11,5 da Coronavac devem chegar ainda nesta semana no DF. Na logística, parte dessas doses serão destinadas para os novos grupos.

Nesta quinta, a capital começou a vacinar catadores de recicláveis. Serão atendidos 1,4 mil trabalhadores até sexta-feira (9), segundo a Secretaria de Saúde.

