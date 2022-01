DF continuará com testagem de covid-19 na rede pública de saúde

Por Agência Brasília

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realizou mais 1.199 testes de covid-19 nos três postos para ampla provação, nesta segunda-feira (10). Ao todo, 294 exames tiveram resultado positivo, o que representa 24,52%. Desde o início da nova estratégia de averiguação total, em 23 de dezembro, 8.608 pessoas foram testadas, sendo mais de cinco mil somente no período de 3 a 7 de janeiro.

Nesta segunda (10), o local de maior movimento foi a Unidade Básica de Saúde 1 da Asa Sul, com 402 pessoas atendidas. Em seguida, o posto da Rodoviária do Plano Piloto, com 325 e o ponto de testagem na área de desembarque do Aeroporto de Brasília foi procurado por 83 pessoas.

Os quatro pontos para ampla testagem funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e atendem toda a população do Distrito Federal, independentemente do local de residência. Os testes são recomendados para quem apresenta sintomas da covid-19 ou teve contato com alguém infectado.

Os números não computam os testes realizados na rede privada e em outras unidades da Secretaria de Saúde.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.